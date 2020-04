1 Maggio | sindacati Palermo | ‘ ripartire da Sud | nostra realtà rischia implosione’

(Di mercoledì 29 aprile 2020), 29 apr. (Adnkronos) – Il lavoro, la sicurezza dei lavoratori, la ripartenza del Sud. Sono questi i temi che i segretari generali di Cgil, Cisl e Uilmettono al centro del Primodi quest’anno. Una ‘Festa del Lavoro’ diversa dalle altre, senza manifestazioni e senza il contatto diretto con i lavoratori, col mondo del lavoro che si prepara alla fase 2 dell’emergenza Covid-19 e a fare i conti con la crisi. “Il lavoro per noi è il protagonista assoluto di questo Primo– dichiarano il segretario generale CgilEnzo Campo, il segretario generale CislTrapani Leonardo La Piana e il coordinatore territoriale UilGianni Borrelli -Diciamo grazie a tutti i lavoratori che hanno dimostrato, in questo momento di difficoltà, il valore vero del lavoro. Quest’anno parliamo non ...

In linea con le nuove disposizioni governative in materia di contenimento, il Concerto del Primo Maggio cambia formula, ma non la sostanza. Tra i collegamenti che saranno trasmessi in diretta su Raitr ...E’ ormai chiaro che l’emergenza sanitaria sta trascinando il paese verso il baratro economico e sociale. Il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, disegna un quadro nefasto per il set ...