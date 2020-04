Un robot spazza via il Covid: da settembre sanificherà Cisanello (Di martedì 28 aprile 2020) Chissà che non arriveremo a confondere la fantasia con la realtà. E che come dichiara l’ex marine invalido Jake Sully in Avatar (il film tre premi Oscar di James Cameron) la realtà diventi la futuribile di Pandora, mentre la Terra quello di fantasia. Intanto fra noi, c’è un luogo in cui i sogni si fanno concreti, il Laboratorio di robotica Percettiva della Scuola Superiore Sant’Anna, di cui Antonio Frisoli dirige l’area dell’interazione uomo-robot. Qui i robot iniziano a compiere passi da gigante verso un domani neppure troppo remoto, in cui si dimostreranno molto utili anche in ambito sanitario, oltre che casalingo, sociale e lavorativo. Serviranno infatti automi in grado di sostituirsi o affiancare l’uomo in situazioni ad alto rischio contagio. Giusto per dirne una. Di concreto da settembre presso la Fondazione ... Leggi su iltirreno.gelocal Un robot spazza via il Covid : da settembre sanificherà Cisanello

Nell’ospedale pisano e alla fondazione Monasterio si sperimenta “REstart”. Il robot, in fase costruzione, è nato dalla scuola Sant’Anna e avrà il compito di mettere in sicurezza gli ambienti contamina ...

Nell'ospedale pisano e alla fondazione Monasterio si sperimenta "REstart". Il robot, in fase costruzione, è nato dalla scuola Sant'Anna e avrà il compito di mettere in sicurezza gli ambienti contamina ...