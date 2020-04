Tutti succubi della Covideocracy. Un dossier sul rapporto fra epidemie e media. Così il virus del panico ha infettato i Social (Di martedì 28 aprile 2020) Nella camera stagna della quarantena da Covid-19 abbiamo visto finora di tutto. Interviste criptate e audio file di operatori sanitari che raccontano scene apocalittiche in corsia e gravissime inadempienze delle direzioni sanitarie. Guru pop – e presidenti degli Stati Uniti – che propongono dalle bevande calde alle iniezioni di disinfettanti per preservarsi dal morbo. Liturgie di bare incastonate nei mezzi militari che danno l’idea di una morte-avvoltoio i cui artigli prima o poi ghermiranno anche te. Scienziati e politici che litigano a favore di telecamera per un lembo di certezza epistemologica e decisionale che, forse, nemmeno essi sanno dove andare a raccattare. Tutte suggestioni, val proprio la pena di dire, che monopolizzano le nostre news da mesi, sequele di versioni che si accartocciano fra loro come in un cimitero di verità, giornalismo e meme che si ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 aprile 2020) Nella camera stagnaquarantena da Covid-19 abbiamo visto finora di tutto. Interviste criptate e audio file di operatori sanitari che raccontano scene apocalittiche in corsia e gravissime inadempienze delle direzioni sanitarie. Guru pop – e presidenti degli Stati Uniti – che propongono dalle bevande calde alle iniezioni di disinfettanti per preservarsi dal morbo. Liturgie di bare incastonate nei mezzi militari che danno l’idea di una morte-avvoltoio i cui artigli prima o poi ghermiranno anche te. Scienziati e politici che litigano a favore di telecamera per un lembo di certezza epistemologica e decisionale che, forse, nemmeno essi sanno dove andare a raccattare. Tutte suggestioni, val proprio la pena di dire, che monopolizzano le nostre news da mesi, sequele di versioni che si accartocciano fra loro come in un cimitero di verità, giornalismo e meme che si ...

