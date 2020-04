“Sei indegna, con lui non c’entri niente”: Barbara D’Urso brutalmente umiliata in pubblico [FOTO] (Di martedì 28 aprile 2020) Barbara D’Urso insultata per una foto su Instagram Non è un buon periodo per Barbara D’Urso. La settimana scorsa la conduttrice napoletana è stata duramente accusata da Yari Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Mentre qualche giorno prima era finita al centro delle polemiche per aver recitato in diretta a Live Non è la D’Urso L’Eterno Riposo insieme all’ex vicepremier Matteo Salvini. Poche ore fa Carmelita, avendo molto tempo a disposizione per via della quarantena da Covid-19, ha cercato su vecchi scatoloni trovando una foto che risale circa a 30 anni fa. Nello scatto in questione la si vede molto giovane al fianco di un Divo di Napoli, ovvero il compianto Pino Daniele. La donna appare mentre gli da un bacio affettuoso. A quel punto degli haters sotto il post le hanno scritto: “Non sei degna”; “Sarebbe stata ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 28 aprile 2020)D’Urso insultata per una foto su Instagram Non è un buon periodo perD’Urso. La settimana scorsa la conduttrice napoletana è stata duramente accusata da Yari Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Mentre qualche giorno prima era finita al centro delle polemiche per aver recitato in diretta a Live Non è la D’Urso L’Eterno Riposo insieme all’ex vicepremier Matteo Salvini. Poche ore fa Carmelita, avendo molto tempo a disposizione per via della quarantena da Covid-19, ha cercato su vecchi scatoloni trovando una foto che risale circa a 30 anni fa. Nello scatto in questione la si vede molto giovane al fianco di un Divo di Napoli, ovvero il compianto Pino Daniele. La donna appare mentre gli da un bacio affettuoso. A quel punto degli haters sotto il post le hanno scritto: “Non sei degna”; “Sarebbe stata ...

KontroKulturaa : 'Sei indegna, con lui non c'entri niente': Barbara D'Urso brutalmente umiliata in pubblico [FOTO] - - MicheleManescal : @CesareTrader @Giuly_viola84 Sei una persona indegna sei disumano. Il tuo calcolo sugli ansiani ti qualifica per lo stronzo che sei. - MarioCutini : Annalisa sei tu veramente debole ! Non ti ricordi di essere nata in un paese del sud ed accetti che un giornalista… - AngeloV02390236 : @GiuseppeConteIT @Palazzo_Chigi Sei una persona indegna di continuare a guidare l'Italia - Corallino2 : @AnnalisaChirico Come hai fatto carriera ? Capisco capisco Non sei degna di essere meridionale spero che quando t… -

