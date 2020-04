Sebastian Stan spiega perché Bucky non ha impugnato lo scudo di Cap (Di martedì 28 aprile 2020) Una delle domande che ricorre spesso dopo la conclusione di Avengers: Endgame riguarda ovviamente chi prenderà il posto di Captain America. Sebastian Stan ha provato a rispondere. Alla fine dell’apprezzata pellicola diretta da Anthony e Joe Russo, vediamo infatti Steve Rogers, in arte Captain America (che ha i tratti di Chris Evans), tornare nel passato … L'articolo Sebastian Stan spiega perché Bucky non ha impugnato lo scudo di Cap proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Sebastian Stan : "Vorrei essere Dracula nel prossimo film dedicato al vampiro"

