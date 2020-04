Punta Sacra di Francesca Mazzoleni disponibile in streaming fino al 2 maggio

(Di martedì 28 aprile 2020)di, unico film italiano in concorso nella sezione ufficiale di Visions du Réel, èinal 2di, in concorso nella sezione ufficiale di Visions du Réel, uno deiri festival internazionali dedicati ai documentari, èinnella sala virtuale del festivalal 2per una platea di 500 accreditati e per la stampa. Questa la sinossi di: L'ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere: le persone che ci vivono lo chiamano. Il film racconta la vita della comunità dell'Idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore ...

Punta Sacra di Francesca Mazzoleni, unico film italiano in concorso nella sezione ufficiale di Visions du Réel, è disponibile in streaming fino al 2 maggio. NOTIZIA di MOVIEPLAYER.IT — 28/04/2020