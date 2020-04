Parrucchieri ed estetiste: l’impegno del Prefetto contro gli abusivi (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il Prefetto di Salerno Francesco Russo si è impegnato a chiedere di rafforzare i controlli nei singoli comuni salernitani contro il proliferare di Parrucchieri ed estetiste abusive a domicilio. Si conclude così l’incontro avvenuto questa mattina in video conferenza tra il massimo rappresentante del governo in provincia di Salerno ed i rappresentanti della Cna di Salerno, il presidente territoriale Lucio Ronca ed il presidente regionale dell’Unione Benessere e Sanità che rappresenta la categoria dei Parrucchieri e delle estetiste, Sergio Casola. In collegamento anche rappresentanti della Guardia di Finanza e dell’associazione nazionale comuni italiani. Il coinvolgimento dell’Anci si è reso necessario perché si punterà in modo particolare a chiedere ... Leggi su anteprima24 Ristoranti - bar - parrucchieri ed estetiste tra gli ultimi ad aprire : la nuova data per la fase 2

Parrucchieri - barbieri ed estetiste : riapertura tra l'11 e il 18 maggio. Le regole per evitare il contagio

