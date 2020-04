Meteo Roma: previsioni per mercoledì 29 aprile (Di martedì 28 aprile 2020) Meteo Roma: previsioni per mercoledì 29 aprile Tempo generalmente stabile in giornata con molte nubi nella mattinata, nubi più diradate al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +14°C e +21°C. Meteo Lazio: previsioni per mercoledì 29 aprile Isolate piogge al mattino lungo la costa meridionale, generalmente più asciutto altrove; nel pomeriggio si attendono fenomeni sparsi sui settori interni ove non si escludono anche temporali. Migliora in serata. Meteo Italia: previsioni per mercoledì 29 aprile Al Nord: Al mattino maltempo sullle regioni orientali e Liguria di levante con piogge diffuse anche di forte intensità specie su Triveneto. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato al nord-est con ... Leggi su romadailynews Allerta Meteo Emilia Romagna : codice arancione per vento sui rilievi appenninici

