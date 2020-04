Meryl Streep incanta il web in vestaglia mentre canta e prepara un cocktail (Di martedì 28 aprile 2020) Durante il livestream, in occasione della celebrazione del 90 ° compleanno di Stephen Sondheim domenica, uno dei momenti salienti è stato l’intervento di Meryl Streep che canta nel suo accappatoio mentre prepara un cocktail. Insieme alla grande attrice, Audra McDonald e Christine Baranski hanno cantato il brano composto dal noto paroliere Sondheim “The Ladies Who Lunch” della compagnia musicale. Le tre dive hanno perfettamente catturato la vita di quarantena, dato che l’accoppiata vestaglia + vino costituisce uno degli scenari più diffusi del lockdown. La loro esibizione rende possibile immaginare di sentirci vicini alla Streep, quasi si potesse condividere con lei il brindisi durante la sua performance, anche se andare al brunch, in palestra e in altri luoghi in cui la canzone cita è fuori portata per la maggior parte di noi al ... Leggi su nonsolo.tv Meryl Streep - un drink in accappatoio per festeggiare Sondheim

