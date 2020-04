Lutto nel mondo del calcio | addio ad un protagonista del Triplete NOME e DETTAGLI

Leggi su calcioweb.eu

E' morto all'età di 61 anni Michael Robinson. Nazionale irlandese, ha giocato nel Liverpool conquistando il nella stagione 1983-1984: Premier, Coppa di Lega e Coppa dei Campioni, in finale contro la Roma. Era da tempo malato di cancro. Dopo il ritiro aveva iniziato la carriera di commentatore sportivo seguendo i Mondiali di Italia '90 per la TV spagnola ed è stato presentatore di diverse trasmissioni. Robinson indossò, tra le altre, anche la maglia del Manchester City. In Premier ha totalizzato oltre 300 presenze, 24 i gettoni con la nazionale nordirlandese. In Spagna approdò come giocatore a fine carriera vestendo la maglia dell'Osasuna. Inoltre aveva prestato la voce ad uno dei protagonisti del film d'animazione "Shrek" nella versione iberica.