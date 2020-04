Il Segreto settimana dal 3 al 9 maggio 2020: la pericolosa rivolta continua (Di martedì 28 aprile 2020) La rivolta nelle miniere sta continuando e non terminerà neanche durante le puntate della soap spagnola Il Segreto dal 3 al 9 maggio 2020. Grazie alle anticipazioni de Il Segreto, scopriamo che i rivoltosi lotteranno per i propri diritti. Le dimostrazioni porteranno disagi, così come gli scioperi che saranno tutt’altro che pacifici. Il Segreto anticipazioni, settimana dal 3 al 9 maggio 2020: rivolte per chi lavora in miniera I minatori saranno davvero molto stanchi dagli incidenti e dalle condizioni in cui sono costretti a lavorare. Come conseguenza del grande malcontento, gli scioperi continueranno e poichè non verranno accettate le richieste, Isabel darà l’ordine a Maqueda, affinchè tratti con Matias. I continui scioperi potrebbero portare davvero a conseguenze insanabili. Purtroppo perà ogni richiesta dei rivoltosi non ... Leggi su pianetadonne.blog QUESTA SETTIMANA a IL SEGRETO - anticipazioni fino al 2 maggio

