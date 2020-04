Il paese in cui un drone becca la gente a fare picnic e un ex terrorista vive da trent’anni indisturbato a Londra (Di martedì 28 aprile 2020) Ieri la Polizia di Verona, grazie all’utilizzo di un drone, ha scoperto un gruppo di persone impegnate in un pranzo all’aperto all’interno del parco dell’Adige, tra Porto San Pancrazio e San Michele Extra. Tutti sono stati multati per il mancato rispetto del Dpcm dello scorso 10 aprile. Il comunicato della Polizia spiegava che i controlli straordinari, unitamente a quelli svolti dagli agenti sul territorio, proseguiranno anche sorvolando il capoluogo e la zona del lago di Garda con elicotteri, velivoli leggeri e droni. Ieri sera invece la trasmissione Report ha raccontato la storia di Vittorio Spadavecchia, ex militante dei neofascisti Nuclei armati rivoluzionari (Nar), che ancora oggi è nella lista dei trenta ex terroristi ricercati dalle autorità italiane e risulta irreperibile: Report lo ha trovato a Londra attraverso una visura catastale da ... Leggi su nextquotidiano Ora l’Italia è il Paese in cui il virus ha fatto più morti : 3.405 in totale. 4.480 i nuovi contagiati - 415 i guariti

I lavoratori delle categorie indispensabili sono le colonne portanti su cui si regge il Paese. Conte ai sindacati : “Garantiremo loro condizioni di massima sicurezza”

Coronavirus - Conte a Meloni : “Io criminale? Parole gravi - dannose per il Paese. È uno schiaffo a tutti i cittadini a cui abbiamo chiesto sacrifici” (Di martedì 28 aprile 2020) Ieri la Polizia di Verona, grazie all’utilizzo di un, ha scoperto un gruppo di persone impegnate in un pranzo all’aperto all’interno del parco dell’Adige, tra Porto San Pancrazio e San Michele Extra. Tutti sono stati multati per il mancato rispetto del Dpcm dello scorso 10 aprile. Il comunicato della Polizia spiegava che i controlli straordinari, unitamente a quelli svolti dagli agenti sul territorio, proseguiranno anche sorvolando il capoluogo e la zona del lago di Garda con elicotteri, velivoli leggeri e droni. Ieri sera invece la trasmissione Report ha raccontato la storia di Vittorio Spadavecchia, ex militante dei neofascisti Nuclei armati rivoluzionari (Nar), che ancora oggi è nella lista dei trenta ex terroristi ricercati dalle autorità italiane e risulta irreperibile: Report lo ha trovato a Londra attraverso una visura catastale da ...

trash_italiano : L'Italia è quel Paese in cui Uomini e Donne va in onda alle 14.45 precise mentre una conferenza del Presidente del… - amnestyitalia : #BuoneNotizie Arabia Saudita - La Corte suprema ha annunciato l'abolizione della pena della fustigazione, prevista… - rtl1025 : 'Mi ha colpito il modo solidale con cui tutti ci siamo approcciati a questa situazione. Il Paese è unito e solidale… - Noovyis : (Il paese in cui un drone becca la gente a fare picnic e un ex terrorista vive da trent’anni indisturbato a Londra)… - misomic : @La_manina__ Ha detto cose vere. Le pressioni che riceve sono per poter lavorare, non per misure di solidarietà, Il… -

Ultime Notizie dalla rete : paese cui Azzardo: il Governo non ceda agli avvoltoi che puntano il nostro Paese Vita Coronavirus: test a tappeto fanno aumentare i casi nei paesi del Golfo

Aumentano i contagi di coronavirus nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti ...

In quali casi sarà possibile spostarsi da un comune all'altro dal 4 maggio

Dal prossimo lunedì si potranno visitare i parenti stretti ma con le mascherine e il divieto di assembramenti e di organizzazione di feste, e si rimette in moto la macchina produttiva.

Aumentano i contagi di coronavirus nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, con Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti ...Dal prossimo lunedì si potranno visitare i parenti stretti ma con le mascherine e il divieto di assembramenti e di organizzazione di feste, e si rimette in moto la macchina produttiva.