Il duro sfogo di Fico | In troppi il 24 aprile ​Ora sicurezza in Aula

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 28 aprile 2020) Valentina Dardari Lettera al presidente della Camera. La denuncia: “Eravamo indurante la seduta del 24” In una lettera firmata da 67 deputati e inviata al presidente della Camera, Roberto, si legge una denuncia riguardante la mancanza delle norme diadottate in Parlamento. Nella missiva, visionata dall’Adnkronos, viene sottolineato che in un momento di emergenza per l’intero Paese, dove tutta la popolazione si sta impegnando per attuare e rispettare le più rigide misure sanitarie di controllo e prevenzione nei confronti del coronavirus, in uffici e ambienti di lavoro pubblici e privati, in Parlamento le regole non vengano rispettate. I deputati scrivono aI parlamentari hanno sottolineato come sia “gravissimo che nel momento in cui, preparandoci alla fase più delicata delle riaperture, nel momento ...