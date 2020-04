Fortnite e Travis Scott registrano numeri incredibili | 27 | 7 milioni di giocatori hanno

Leggi su eurogamer

(Di martedì 28 aprile 2020), l'attuale re dei battle royale, sembra non abbia alcuna intenzione di arrestare la sua corsa. Non molto tempo fa, DJ Marshmello ha tenuto il proprio concerto all'interno del gioco attirando molti. Ma il concerto diè stato davvero superlativo, poiché ha attirato oltre 27di spettatori unici.L'evento Astronomical magari non può regalare le stesse emozioni di un concerto reale, ma i fandecisamente apprezzato la collaborazione tra il popolare gioco e il rapper. L'intera esibizione è stata in realtà una registrazione riprodotta, con una versione gigante diin giro per il mondo di.Questa non è la prima volta che sentiamo parlare deidell'evento. Infatti, poco tempo fa vi abbiamo riportato il massiccio picco disimultanei registrati dagrazie ad ...