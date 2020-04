Fdi Lazio: ritorno a pratica religiosa va consentita (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Abbiamo scritto al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per chiedergli di predisporre quanto necessario per consentire un rapido ritorno alla possibilita’ di praticare liberamente la propria fede. La liberta’ religiosa e’ un diritto che si fonda sulla dignita’ della persona stessa. Riteniamo che tale liberta’ possa contribuire e aiutare le persone anche ad adempiere e svolgere con maggiore responsabilita’ i doveri nella vita sociale, oltre a fornire quel conforto dell’anima, cosi’ necessario in questo particolare momento”. Cosi in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione Lazio. Leggi su romadailynews Contributo affitti nel Lazio : da oltre 20 giorni c’è solo lo slogan. FdI : “Prendono in giro i cittadini”

Fdi : nostre proposte fase 2 per ritardi Regione Lazio

Mascherine nel Lazio - c’è l’inchiesta. FdI : ci hanno detto sciacalli - ora si scusino con i sanitari (Di martedì 28 aprile 2020) Roma – “Abbiamo scritto al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per chiedergli di predisporre quanto necessario per consentire un rapidoalla possibilita’ dire liberamente la propria fede. La liberta’e’ un diritto che si fonda sulla dignita’ della persona stessa. Riteniamo che tale liberta’ possa contribuire e aiutare le persone anche ad adempiere e svolgere con maggiore responsabilita’ i doveri nella vita sociale, oltre a fornire quel conforto dell’anima, cosi’ necessario in questo particolare momento”. Cosi in una nota il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Regione

ANTONIOMAUTAREL : Contributo affitti nel Lazio: da oltre 20 giorni c’è solo lo slogan. FdI: “Prendono in giro i cittadini” - zazoomblog : Contributo affitti nel Lazio: da oltre 20 giorni c’è solo lo slogan. FdI: “Prendono in giro i cittadini” -… - ilfaroonline : Regione Lazio, FdI: “Fondo affitti negozi, dietro gli slogan il nulla” - SecolodItalia1 : Contributo affitti nel Lazio: da oltre 20 giorni c’è solo lo slogan. FdI: “Prendono in giro i cittadini”… - MVLibertas : @CJTerry @blueliberal1 FDI seems strong indeed in old MSI strongholds (Lazio, Campania). -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi Lazio Fdi Lazio: ritorno a pratica religiosa va consentita RomaDailyNews Il flash mob (modello Israele) di Fratelli d'Italia davanti a Palazzo Chigi

Circa 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI stanno partecipando a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. La manifestazione - che si svolge sul 'modello is ...

Lazio, Acerbi: "Allenamenti? Sbalorditi da questa decisione, vogliamo risposte dal governo"

"Sono un calciatore e non voglio far polemica, ma c'è una cosa che non mi quadra: siccome si può andare a correre nei parchi, noi abbiamo molta più distanza di sicurezza nel centro sportivo. Non mi se ...

Circa 70 tra deputati, senatori e europarlamentari di FdI stanno partecipando a un flash mob davanti Palazzo Chigi, con cartelli e bandiere tricolore. La manifestazione - che si svolge sul 'modello is ..."Sono un calciatore e non voglio far polemica, ma c'è una cosa che non mi quadra: siccome si può andare a correre nei parchi, noi abbiamo molta più distanza di sicurezza nel centro sportivo. Non mi se ...