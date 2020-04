Daymare 1998: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo il lancio della versione PC avvenuta lo scorso anno, Daymare 1998 arriva anche su Xbox One e PS4, ed oggi vogliamo condividere con voi la Recensione. Daymare 1998 Recensione Daymare 1998 è un progetto particolare in quanto nasce dalle ceneri di un remake amatoriale di Resident Evil 2, stroncato sul nascere da parte di Capcom per violazione del copyright, ciò ha portato il team a realizzare un progetto personale utilizzando gli asset, le idee e tutto il materiale inizialmente realizzato, il risultato? Scopriamolo insieme. Il gioco inizia con la solita invasione di infetti nella piccola cittadina, scaturita da un’esperimento andato male. Il titolo ci pone di fronte 3 differenti personaggi da utilizzare in modo alternato, vivendo le storie di ciascuno di essi da angolazioni diversificate, destinate a unirsi in un solo filo conduttore che vi porterà alla ... Leggi su gamerbrain L’horror italiano Daymare 1998 è gratis su PC : ecco come scaricarlo fino al 24 aprile

Daymare : 1998 è ora gratuito grazie agli sviluppatori che donano 10.000 Steam Key agli studenti italiani (Di martedì 28 aprile 2020) Dopo il lancio della versione PC avvenuta lo scorso anno,arriva anche su Xbox One e PS4, ed oggi vogliamo condividere con voi laè un progetto particolare in quanto nasce dalle ceneri di un remake amatoriale di Resident Evil 2, stroncato sul nascere da parte di Capcom per violazione del copyright, ciò ha portato il team a realizzare un progetto personale utilizzando gli asset, le idee e tutto il materiale inizialmente realizzato, il risultato? Scopriamolo insieme. Il gioco inizia con la solita invasione di infetti nella piccola cittadina, scaturita da un’esperimento andato male. Il titolo ci pone di fronte 3 differenti personaggi da utilizzare in modo alternato, vivendo le storie di ciascuno di essi da angolazioni diversificate, destinate a unirsi in un solo filo conduttore che vi porterà alla ...

PlayStationIT : Scopri la verità e risparmia fino all'ultimo proiettile per sopravvivere in DAYMARE: 1998, un survival horror in te… - Outcastlive : In occasione dell'uscita su PlayStation 4 e Xbox One, riproponiamo la nostra recensione di Daymare: 1998, l'interes… - luc798 : RT @PlayStationIT: Scopri la verità e risparmia fino all'ultimo proiettile per sopravvivere in DAYMARE: 1998, un survival horror in terza p… - Topgamerit : Recensione Daymare 1998 su ?? - IlVideogiococom : Daymare: 1998 arriva su console -