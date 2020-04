Coronavirus | Irene Pivetti indagata per frode

(Di martedì 28 aprile 2020) Immediata svolta nella questione delle migliaia di mascherine sequestrate alla ditta di. Stando quanto si apprende, l’ex Presidente della Camera èdalla Guardia di Finanza di Siracusa. La stessa però si difende: “È un’indecenza“. Sequestrate 9.000 mascherine La vicenda era emersa solo due giorni fa. 9.000 mascherine provenienti dalla Cina sono state sequestrate all’aeroporto di Malpensa perché avrebbero un marchio di conformità falso. Come riporta Repubblica, laavrebbe venduto tali mascherine nonostante il divieto dell’Inail. Da qui la segnalazione pernell’esercizio di commercio nei confronti della Only Logist Italia srl, società dell’ex Presidente della Camera. A seguito delle prime segnalazioni, ora si registrano le indagini su...

L'ex presidente del Parlamento, Irene Pivetti, è stata indagata dalla Procura di Siracusa per frode in commercio e per immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicure ...