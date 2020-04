Calcio | la leggenda della Pro Vercelli ed i 7 scudetti in 15 anni

Leggi su oasport

(Di martedì 28 aprile 2020) Quando ilitaliano era ancora agli albori, quando il pallone di cuoio era da aggredire più che coccolare, quando i campi di gioco erano quelli che erano, con poca erba e tanta sabbia, quando i calciatori erano ancora “umani” e non certo divi, quando i risultati si leggevano solamente nei quotidiani del giorno successivo, insomma nei priminei quali lo sport più amato nei confini di casa nostra muoveva i primi passi, c’erano due squadre che dettavano legge. Genoa e Pro. Fa davvero un certo effetto leggere ai giorni nostri, ad oltre un secolo di distanza, questi nomi. Ma ogni amante deldeve alzarsi in piedi e onorare ladi queste due squadre. Perchè tale è. Se i Grifoni, primo club nato in Italia nel 1893, si sono fregiati di ben 9, i piemontesi ne hanno conquistati 7, nell’arco di appena 15 ...