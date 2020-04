Brokeback Mountain: Heath Ledger e la sua idea sulle camicie nel finale (Di martedì 28 aprile 2020) Brokeback Mountain fu un'enorme successo e in parte il merito è di Heath Ledger, la sua attenzione ai dettagli lo portò persino a modificare la scena delle camicie nel finale del film. Brokeback Mountain è stato un film pionieristico e ha aperto la strada a molte delle storie LGBT che sono state raccontate in seguito. Heath Ledger fu nominato per un Oscar e un Golden Globe per il ruolo di Ennis Del Mar, il cowboy del Wyoming, e a quanto pare il suo ruolo nel film trascendeva quello di mero attore: molti dettagli stilistici e logistici che oggi possiamo osservare in alcune sequenze della pellicola furono partoriti dalla mente dello stesso Ledger. Quando ne I segreti di Brokeback Mountain Ennis trova le sue camicie e quelle di Jack appese insieme nell'armadio di ... Leggi su movieplayer I segreti di Brokeback Mountain : stasera su Rai Movie il film con Heath Ledger e Jake Gyllenhaal

