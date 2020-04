Atletico Madrid | Morata | in cosa lo spagnolo è molto bravo

(Di martedì 28 aprile 2020)non sempre dà all’i gol che ci si aspetta. Tuttavia si procura molti calci di punizione Nonostante la qualificazione ai quarti di Champions, la stagione dell’è fin qui discontinua, stanno un po’ mancando in Liga i gol degli attaccanti. E’ una squadra che segna meno di quanto crea, conche è uno dei più sciuponi sottoporta. Tuttavia, locresciuto nel gioco spalle alla porta e nel procurarsi calci di punizione (soprattutto quando parte in velocità).è infatti la punta che in Liga subisce più falli: 2.6 a partita. Solo Maxi Gomez se ne procura di più. Leggi su Calcionews24.com

KISS KISS – Cavani ha espresso il suo desiderio: vuole Napoli o Atletico Madrid se lascia Parigi

«Lo esfuerzo no se negocia». Tradotto: la sforzo non si compra. Una frase intorno alla quale Diego Pablo Simeone costruisce, ancora oggi, la sua carriera e la sua esistenza. Uomo, marito e padre. Ex g ...Queste le principali notizie di mercato estero di martedì 28 aprile. Secondo quanto riportato dalla rivista Don Balon, il Real Madrid sarebbe già d'accordo con il padre di Haaland per un trasferimento ...