‘Amici Speciali’, Stash Fiordispino svela quale importante motivo lo ha convinto a partecipare al programma (Di martedì 28 aprile 2020) Prossimamente prenderà il via su Canale 5 un nuovo format di Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, i cui protagonisti saranno diversi talenti conosciuti proprio per lo più nello show Mediaset, uniti in una nuova missione di intrattenimento dell’affezionato pubblico.Tra i protagonisti, anche i The Kolors, il cui frontman, Stash Fiordispino, ha negli scorsi mesi rivestito il ruolo di insegnante all’interno della scuola più seguita d’Italia. E proprio quest’ultimo, nelle ultime ore, a mezzo Instagram ha voluto spiegare l’importante e nobile motivo che lo ha spinto a dire “sì” alla partecipazione al format del talent: “Vi devo dare una notizia importante“, ha scritto il cantante partenopeo nelle sue storie, “Sapete che da due anni sono prof di Amici e sono contentissimo di come stia andando questo ... Leggi su isaechia ‘Amici Speciali’ - Nicolai Gorodiskii smentisce la sua partecipazione poi insinua : “Io e Javier Rojas siamo sempre stati amici - forse era la produzione che…”

'Amici Speciali' - ecco quali allievi faranno parte del cast!

