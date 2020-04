“Allucinante”. Paolo Brosio, furia contro Giuseppe Conte. Attacco senza precedenti: “È inaccettabile” (Di martedì 28 aprile 2020) ”La Cei si è svegliata troppo tardi, quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla! Io sono due mesi che lancio l’allarme. Si sono fidati dei 5 Stelle, del Pd e di Leu che sono promotori di leggi anticristiane”. E’ quanto afferma all’Adnkronos Paolo Brosio sulla posizione assunta dalla Cei sui Contenuti del Dpcm sulla ‘Fase 2’ illustrato ieri premier Giuseppe Conte che, secondo i Vescovi italiani compromette ”l’esercizio della libertà di culto”. Per Brosio quanto sta accadendo ”è una compressione dei diritti costituzionali della libertà di culto che è un cosa allucinante e non è sensata rispetto a tutte le altre aperture che sono state fatte. Quelli che hanno dato queste indicazioni al presidente Conte sono quelli della Task Force del Comitato Tecnico e Scientifico con a capo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 aprile 2020) ”La Cei si è svegliata troppo tardi, quando ormai le mucche sono scappate dalla stalla! Io sono due mesi che lancio l’allarme. Si sono fidati dei 5 Stelle, del Pd e di Leu che sono promotori di leggi anticristiane”. E’ quanto afferma all’Adnkronossulla posizione assunta dalla Cei suinuti del Dpcm sulla ‘Fase 2’ illustrato ieri premierche, secondo i Vescovi italiani compromette ”l’esercizio della libertà di culto”. Perquanto sta accadendo ”è una compressione dei diritti costituzionali della libertà di culto che è un cosa allucinante e non è sensata rispetto a tutte le altre aperture che sono state fatte. Quelli che hanno dato queste indicazioni al presidentesono quelli della Task Force del Comitato Tecnico e Scientifico con a capo ...

