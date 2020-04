Visite ai congiunti? Contano solo i legami di sangue? | i dubbi degli utenti sul nuovo

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) “O hai una famiglia dio sei. Esistono altri, altri, altre parentele. Non esisteil”: così si legge in uno dei tanti tweet che hanno preso di mira l’ultima conferenza stampa di Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha affermato che dal 4 maggio sarà possibile fare visita ai “” ma il significato di questa parola è controverso. Come sono controverse altre questioni, toccate (e, secondo molti, non risolte) dal decreto: “Una intera settimana per capire: - chi siano i “” - per pensare a che fare nei prossimi mesi dei nostri figli (fantasmi!) - come lavorare se sono a casa - in che modo proteggerci dal virus senza dati certi, indicazioni, controlli, app, presidi territoriali”, sintetizza un utente su Twitter.Una intera settimana per capire:- chi siano i ...