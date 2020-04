Uomini e Donne | Pamela Barretta sbotta | Sono delle poverette

trash_italiano : L'Italia è quel Paese in cui Uomini e Donne va in onda alle 14.45 precise mentre una conferenza del Presidente del… - vitocrimi : Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Pasquale Apicella, agente della @PoliziaDiStato che oggi ha perso… - AngeloTofalo : Sono profondamente addolorato per la morte di Pasquale Apicella, agente scelto di soli 37 anni, che ha perso la vit… - ParisiSonia : RT @Antonio_Tajani: Esprimo il mio profondo dolore e cordoglio alla famiglia dell’agente di #Polizia Pasquale #Apicella, morto questa notte… - Annetta81259097 : RT @vitocrimi: Rivolgo il mio profondo cordoglio ai familiari di Pasquale Apicella, agente della @PoliziaDiStato che oggi ha perso la vita… -

Uomini Donne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Uomini Donne