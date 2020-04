Un lampo di luce infrarossa per studiare gli astrociti e l’edema cerebrale: “Un passo verso lo sviluppo di approcci terapeutici per malattie incurabili” (Di lunedì 27 aprile 2020) Nel lavoro pubblicato sulla rivista Faseb Journal, i ricercatori dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Cnr-Isof) e dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (Cnr-Ismn) del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna, in collaborazione con le Università di Bari, di Bologna e di Vanderbilt, hanno dimostrato che un lampo di luce laser infrarosso di soli 8 millesimi di secondo può modulare la funzione degli astrociti, la cui funzione principale è quella di sensori e controllori della composizione e delle caratteristiche dello spazio extracellulare cerebrale. Per farlo, gli astrociti trasportano e ridistribuiscono continuamente ioni e acqua e attivano segnali di calcio intracellulare: dinamiche fondamentali per funzioni del cervello come la sinapsi, il sonno e la memoria, la cui alterazione negli astrociti ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 27 aprile 2020) Nel lavoro pubblicato sulla rivista Faseb Journal, i ricercatori dell’Istituto per la sintesi organica e la fotoreattività (Cnr-Isof) e dell’Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati (Cnr-Ismn) del Consiglio nazionale delle ricerche di Bologna, in collaborazione con le Università di Bari, di Bologna e di Vanderbilt, hanno dimostrato che undilaser infrarosso di soli 8 millesimi di secondo può modulare la funzione degli, la cui funzione principale è quella di sensori e controllori della composizione e delle caratteristiche dello spazio extracellulare. Per farlo, glitrasportano e ridistribuiscono continuamente ioni e acqua e attivano segnali di calcio intracellulare: dinamiche fondamentali per funzioni del cervello come la sinapsi, il sonno e la memoria, la cui alterazione negli...

StampaCnr : Uno studio condotto da #Cnr-Isof e @IsmnCnr, in collaborazione con Università di Vanderbilt, @unibait e… - broby68 : Un lampo di luce infrarossa per studiare gli astrociti e l’edema cerebrale - tecnomedics : Un lampo di luce infrarossa per studiare gli astrociti e l’edema cerebrale - CouponsOfferte : Offerta lampo! sconto del 35% da 25.99 euro a 16.99 euro - iKON_Hanbin96 : Guarda il lampo che è laggiù, attraversa il cielo blu ??????.??. ??????????, ??????.??. ?????????? è una luce abbagliante, dura sol… -

Ultime Notizie dalla rete : lampo luce Un lampo di luce infrarossa per studiare gli astrociti e l'edema cerebrale DazebaoNews Un lampo di luce infrarossa per studiare gli astrociti e l’edema cerebrale

I ricercatori degli Istituti per la sintesi organica e la fotoreattività e per lo studio dei materiali nanostrutturati del Cnr, in collaborazione con le Università di Vanderbilt, Bari e Bologna, hanno ...

Fase2, Marchetti (FI): “Subito tavolo-lampo con sostegni a ristoratori, bar, parrucchieri ed estetiste”

LUCCA - «Subito un tavolo-lampo per misure mirate di sostegno a ristoratori, bar, parrucchieri e centri estetici fermi fino a giugno e che quindi vanno incontro a un altro mese e più di rimessa nelle ...

I ricercatori degli Istituti per la sintesi organica e la fotoreattività e per lo studio dei materiali nanostrutturati del Cnr, in collaborazione con le Università di Vanderbilt, Bari e Bologna, hanno ...LUCCA - «Subito un tavolo-lampo per misure mirate di sostegno a ristoratori, bar, parrucchieri e centri estetici fermi fino a giugno e che quindi vanno incontro a un altro mese e più di rimessa nelle ...