Sossio Aruta ennesimo attacco a Antonio Zequila e Teresanna Pugliese (Di lunedì 27 aprile 2020) L’ex gieffino Sossio Aruta al “GF Vip” ha discusso in maniera animata con Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. Ospite di Giada Di Miceli durante la trasmissione “Non succederà più” su Radio Radio, Sossio è tornato ad attaccare gli ex coinquilini: «Sono arrivato tra i primi tre e questo mi gratifica tantissimo, alla faccia di chi è arrivato prima, di quelli che mi hanno criticato e offeso». «Le persone con cui non andavo d’accordo erano Licia Nunez, Teresanna Pugliese, Antonio Zequila e Fernanda Lessa. Io ho semplicemente reagito alle persone che mi hanno offeso, mi sono dovuto difendere da accuse varie. Antonio lo reputo un chiacchierone, lui non avrebbe mai lasciato il mondo della televisione se avessi vinto, come aveva detto. Tutti lo ricordano per gli strafalcioni con Adriana Volpe e nei miei ... Leggi su musicaetesti.myblog Gf Vip Sossio Aruta contro Antonio Zequila e Teresanna Pugliese

