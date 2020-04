Sony presenta un particolare brevetto che consentirebbe di bloccare la condivisione di

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 27 aprile 2020) Se siete infastiditi dal fatto che alcune persone postano screenshot di giochi a cui voi non avete giocato, condividendo così possibili spoiler, sappiate che(forse) ha trovato la soluzione. La società ha infatti recentemente pubblicato un nuovochedi evitare contenuti di giochi potenzialmente spoiler.Uno spoiler è una descrizione di un importante sviluppo della trama in un videogioco che, se noto in precedenza, può ridurre la sorpresa o la suspense per un giocatore principiante. L'esposizione a spoiler può ridurre la qualità dell'esperienza di gioco complessiva per un giocatore e può persino far perdere l'interesse del giocatore. Evitare gli spoiler è di fondamentale importanza per i giocatori soprattutto se i titoli si basano sulla narrazione. Da qui parte ildiche funziona all'incirca ...