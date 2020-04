"Quando torneranno i concerti?". Artisti compatti dalla d'Urso: Conte alle strette (Di lunedì 27 aprile 2020) Laura Pausini. Riccardo Fogli. Ivana Spagna, ma anche tantissimi altri Artisti si appellano al premier Giuseppe Conte per trovare una soluzione. Il mondo dello spettacolo è in ginocchio. A Live-Non è la d'Urso arriva la testimonianza di alcuni di loro. “Quando ai tg parlano di ipotesi non si vede quasi mai lo spettacolo forse perché si pensa ad una cosa frivola. Invece è un lavoro”, tuona Ivana Spagna. Fanno eco tanti cantanti o attori, colpiti dalla crisi Covid-19. Set cinematografici fermi, concerti annullati, teatri chiusi. Eppure questa quarantena è stata animata proprio da attori e cantanti, che hanno aperto le porte delle proprie case sui social. Alcuni giorni fa Enrico Montesano ha pubblicato una video-lettera al presidente Conte chiedendo chiarezza per il settore. Leggi su liberoquotidiano ‘La Pupa e il Secchione’ - ‘Pechino Express’ - ‘L’Eredità’ e ‘Tale e Quale Show’ : ecco quando (e come) torneranno in onda

Alberto Angela : «Quando l’angoscia sarà finita - torneranno i colori e la bellezza»

Blue Bloods 9 oggi - 28 marzo - non va in onda - perchè?/ Quando torneranno i Reagan? (Di lunedì 27 aprile 2020) Laura Pausini. Riccardo Fogli. Ivana Spagna, ma anche tantissimi altrisi appellano al premier Giuseppeper trovare una soluzione. Il mondo dello spettacolo è in ginocchio. A Live-Non è la d'arriva la testimonianza di alcuni di loro. “ai tg parlano di ipotesi non si vede quasi mai lo spettacolo forse perché si pensa ad una cosa frivola. Invece è un lavoro”, tuona Ivana Spagna. Fanno eco tanti cantanti o attori, colpiticrisi Covid-19. Set cinematografici fermi,annullati, teatri chiusi. Eppure questa quarantena è stata animata proprio da attori e cantanti, che hanno aperto le porte delle proprie case sui social. Alcuni giorni fa Enrico Montesano ha pubblicato una video-lettera al presidentechiedendo chiarezza per il settore.

Lux_Clarissima : Stia zitto. Ci fa più bella figura dato che siete nel governo Monnezza! Un consiglio: Gli Italiani sono tonti ma no… - RossaMcFarland : @alone73x1 @salutiawilli Mai in assembramento. Ma ti pare che l'abbiano capito? Quando i contagi e i morti torneran… - mpighin : La #Polonia prova a tornare alla normalità. A #Varsavia, con l'ok del governo, le squadre di calcio torneranno in c… - ClariceWr : RT @sheslily: Vogliamo parlare degli universitari che: - pagano gli affitti se fuorisede - pagano le tasse con genitori in cassa integrazio… - MauroPelizzoni2 : Ho detto a mio figlio, medie, che quando torneranno a scuola non potranno fare ricreazione o comunque la faranno di… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando torneranno CdS - Quando torneranno i tifosi negli stadi? C'è una previsione Fcinternews.it Live-Non è la d'Urso, gli artisti mettono il premier Conte alle strette: "Quando torneranno i concerti?"

Laura Pausini. Riccardo Fogli. Ivana Spagna, ma anche tantissimi altri artisti si appellano al premier Giuseppe Conte per trovare una soluzione. Il ...

Parroci irritati: «Da Roma irrispettoso non pensare alle messe»

Nella diocesi di Verona, i parroci si stanno accordando sulle precauzioni da prendere una volta che sarà possibile riprendere con le celebrazioni pubbliche, comprese la routine da adottare per la sani ...

Laura Pausini. Riccardo Fogli. Ivana Spagna, ma anche tantissimi altri artisti si appellano al premier Giuseppe Conte per trovare una soluzione. Il ...Nella diocesi di Verona, i parroci si stanno accordando sulle precauzioni da prendere una volta che sarà possibile riprendere con le celebrazioni pubbliche, comprese la routine da adottare per la sani ...