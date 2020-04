Ponte Morandi, martedì il varo dell’ultima campata (con quattro mesi di ritardo). Salini: “Prima dell’estate ci si potrà passare sopra” (Di lunedì 27 aprile 2020) “Prima dell’estate si può passare sul Ponte”, assicura Pietro Salini, amministratore delegato di Salini-Impregilo. Di certo, salvo condizioni meteo avverse, martedì mattina l’ultima campata del nuovo Ponte Morandi di Genova sarà in posizione. Con quattro mesi di ritardo sulla tabella di marcia dei lavori che, più e più volte, il commissario straordinario Marco Bucci, sindaco del capoluogo ligure, aveva annunciato che sarebbe stata rispettata. Ovvero: dopo una prima ipotesi di 12-16 mesi, si era definita la costruzione entro fine 2019 e il collaudo ad aprile 2020. Se Salini avrà ragione, i ritardi alla fine saranno nell’ordine dei due-tre mesi. Dal giorno del disastro al completamento della struttura in acciaio saranno quindi trascorsi 620 giorni. Era il 14 agosto 2018 quando il viadotto sul Polcevera crollò ... Leggi su ilfattoquotidiano Genova - il nuovo ponte Morandi pronto è il simbolo di rinascita

