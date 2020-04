Parma | agente Kulusevski | «Si sta allenando in Svezia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il procuratore sportivo diha parlato del futuro centrocampista della Juventus, ora al: «Si stain» L’di Dejan, Stefano Sem, ha raccontato la quotidianità del futuro centrocampista della Juventus, ora al, durante l’emergenza Coronavirus: «Dejan è tornato in, è lì da 3-4 settimane. Ci sono limitazioni diverse e ha potuto festeggiare il compleanno in famiglia o con gli amici». «Per lui questo è un momento per riprendersi da fastidi fisici che aveva, è uno dei pochi giocatori che si stadavvero tanto. Sta lavorando a gran ritmo con due allenamenti al giorno», ha concluso il procuratore ai microfoni di Radio Sportiva. Leggi su Calcionews24.com