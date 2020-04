Pandemia | “quella attuale tra le più lievi degli ultimi duemila anni” (Di lunedì 27 aprile 2020) Uno studio tedesco svolto sulla pericolosità della Pandemia in corso rivela un aspetto particolare sulla stessa. Cosa hanno riportato gli esperti. La Pandemia in atto non è la peggiore di sempre. Lo rende noto uno studio commissionato dalla Deutsche Bank, svolto in relazione alla crisi economica scaturita da quella che resta comunque come una situazione … L'articolo Pandemia “quella attuale tra le più lievi degli ultimi duemila anni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 27 aprile 2020) Uno studio tedesco svolto sulla pericolosità dellain corso rivela un aspetto particolare sulla stessa. Cosa hanno riportato gli esperti. Lain atto non è la peggiore di sempre. Lo rende noto uno studio commissionato dalla Deutsche Bank, svolto in relazione alla crisi economica scaturita da quella che resta comunque come una situazione … L'articolo“quellatra le piùanni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

