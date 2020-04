Napoli, tenta di sventare furto: morto un poliziotto (Di lunedì 27 aprile 2020) Un poliziotto di 37 anni, Pasquale Apicella, è morto questa mattina mentre tentava di sventare un furto in una banca di Capodichino, alla periferia nord di Napoli. La pattuglia di Apicella è intervenuta dopo una segnalazione dal 113 che denunciava due persone impegnate a forzare un bancomat dell'agenzia Credit Agricole di via Abate Minichini. I due banditi si sono dati alla fuga e le forze dell'ordine hanno organizzato un posto di blocco per tentare di fermare l'automobile dei due criminali.L'auto guidata dai due, però, non si è fermata all'alt ed ha centrato in pieno il mezzo della polizia a bordo del quale si trovavano l'agente scelto Pasquale Apicella e un suo collega. L'impatto è stato violentissimo e Apicella è deceduto sul colpo.I due malviventi sono stati fermati un paio d'ore dopo e sono ora ricoverati in ospedale, uno all'Ospedale del ... Leggi su blogo Napoli. Pasquale Apicella muore a 37 anni mentre tentava di sventare un furto in una banca

