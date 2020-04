Meteorite NON prevista ci sfiora, mentre la Pandemia non molla (Di lunedì 27 aprile 2020) Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, la Pandemia che interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. E' divenuta una catastrofe planetaria, non essendovi un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. L'attenzione, come anticipato, è dedicata a questo argomento che costituisce una vera emergenza. Ben differente è il tema Meteoriti, un problema sollevato più volte dalla NASA che chiede fondi per progettare, insieme ad altri Enti, un sistema di difesa per la Terra, al fine di intercettare bolidi, meteoriti, ma sopratutto asteroidi che potrebbero raggiungere la Terra. Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è tra Terra e Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun ... Leggi su meteogiornale CATASTROFI a raffica - dalla Pandemia a Meteorite NON prevista (Di lunedì 27 aprile 2020) Le notizie che riempiono i giornali, parlano diffusamente di Covid-19, lache interessa tutto il Pianeta, dove ha ucciso centinaia di migliaia di persone. E' divenuta una catastrofe planetaria, non essendovi un vaccino per debellare l'epidemia causata da un virus. L'attenzione, come anticipato, è dedicata a questo argomento che costituisce una vera emergenza. Ben differente è il tema Meteoriti, un problema sollevato più volte dalla NASA che chiede fondi per progettare, insieme ad altri Enti, un sistema di difesa per la Terra, al fine di intercettare bolidi, meteoriti, ma sopratutto asteroidi che potrebbero raggiungere la Terra. Da qualche giorno si parla del passaggio di un grosso Asteroide ad una distanza maggiore di quella che c'è tra Terra e Luna. La minima distanza sarà raggiunta il prossimo 29 aprile, ma non causerà alcun ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteorite NON Colpito e ucciso da un meteorite nel 1888 in Iraq. E' il primo caso documentato la Repubblica Il primo morto per meteorite è di fine Ottocento: scoperto un documento di un incidente nel Kurdistan iracheno

E’ avvenuto nel Kurdistan iracheno la prima morte, per ora documentata, per caduta da meteorite. La data è quella del 22 agosto 1888, secondo alcuni documenti che sono stati ...

E' avvenuto nel Kurdistan iracheno la prima morte, per ora documentata, per caduta da meteorite. La data è quella del 22 agosto 1888, secondo alcuni documenti che sono stati ...