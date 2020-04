Lotito: “Lazio-Juve sfida secca per lo scudetto? Dico sì” (Di lunedì 27 aprile 2020) Una partita secca per decidere il campionato. Claudio Lotito sarebbe favorevole all’eventualità. Il presidente biancoceleste imbeccato in un’intervista a Repubblica ha parlato della possibilità di play-off per decidere il vincitore della Serie A 2019/20: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che…vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte. Lazio-Juve secca per decidere il campionato? lo accetterei ma non mi sono mai posto il problema”. “Uscire dall’Europa League una scelta ponderata” Claudio Lotito, uno dei fautori ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 aprile 2020) Una partitaper decidere il campionato. Claudiosarebbe favorevole all’eventualità. Il presidente biancoceleste imbeccato in un’intervista a Repubblica ha parlato della possibilità di play-off per decidere il vincitore della Serie A 2019/20: “Oggi io sono a un punto dallantus, e solo per-Inter che…vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro laho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte. Lazio-per decidere il campionato? lo accetterei ma non mi sono mai posto il problema”. “Uscire dall’Europa League una scelta ponderata” Claudio, uno dei fautori ...

supercicciolo : RT @MorroLuca1: Qualcuno dica a Lotito che, in primis, l’Inter è potenzialmente a 6 punti dalla Juve e quindi a 5 dalla Lazio. Seconda cos… - marcullo02 : RT @MorroLuca1: Qualcuno dica a Lotito che, in primis, l’Inter è potenzialmente a 6 punti dalla Juve e quindi a 5 dalla Lazio. Seconda cos… - kebla10 : RT @biscione_blog: #Lotito è un maiale senza alcuna dignità. Fine. #Lazio #Inter #SerieA - BiRaskolnikov : RT @marifcinter: Lotito, che non è stato mezzo secondo primo in classifica, sta superando se stesso: col campionato fermo alla 25esima (per… - kebla10 : RT @CheccoCasano: Complimenti a @repubblica per l’intervista a #Lotito, che finalmente svela l’unico motivo per cui si sta spingendo per to… -

