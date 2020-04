Lecco, un 18enne e un 19enne muoiono in casa durante un ritrovo tra amici: sospetta overdose (Di lunedì 27 aprile 2020) Si erano dati appuntamento in un appartamento con due amiche, a tarda serata, ma il festino improvvisato è finito in tragedia: due ragazzi sono morti, probabilmente per overdose. È accaduto a Colico, in provincia di Lecco. Le vittime sono un ragazzo di 18 anni di Piantedo (Sondrio) e un amico un anno più grande che abitava a Sorico (Como). Incolumi le due ragazze che erano con loro, ora nella caserma dei carabinieri di Colico per essere ascoltate sulla dinamica dei fatti. Secondo le prime indiscrezioni, il gruppo si era organizzato per passare la serata insieme di nascosto, violando le norme imposte dall’emergenza sanitaria, quando uno dei ragazzi si è improvvisamente sentito male, cadendo a terra. Subito allertato il 118, che ha mobilitato anche l’elisoccorso, ma non c’era più nulla da fare. L'articolo Lecco, un 18enne e un 19enne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Si erano dati appuntamento in un appartamento con due amiche, a tarda serata, ma il festino improvvisato è finito in tragedia: due ragazzi sono morti, probabilmente per overdose. È accaduto a Colico, in provincia di. Le vittime sono un ragazzo di 18 anni di Piantedo (Sondrio) e un amico un anno più grande che abitava a Sorico (Como). Incolumi le due ragazze che erano con loro, ora nella caserma dei carabinieri di Colico per essere ascoltate sulla dinamica dei fatti. Secondo le prime indiscrezioni, il gruppo si era organizzato per passare la serata insieme di nascosto, violando le norme imposte dall’emergenza sanitaria, quando uno dei ragazzi si è improvvisamente sentito male, cadendo a terra. Subito allertato il 118, che ha mobilitato anche l’elisoccorso, ma non c’era più nulla da fare. L'articolo, une un...

