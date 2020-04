La Fifa propone le 5 sostituzioni a partita. Ora dovrà decidere l’Ifab (Di lunedì 27 aprile 2020) La Fifa ha deciso di proporre il passaggio da tre a cinque sostituzioni in vista del dispendio fisico a cui saranno chiamati i calciatori se i campionati dovessero riprendere. Le partite sarebbero a ritmo serrato e ciò impone maggiore attenzione al problema. A riferirlo è il Messaggero, che riporta il testo di una nota diffusa dalla Federazione. «La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della Fifa. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d’accordo con i calendari previsti, la Fifa propone che venga permesso un maggior numero di sostituzioni». Ora dovrà essere l’Ifab, unico organismo abilitato a modificare le regole, a dare il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 aprile 2020) Laha deciso di proporre il passaggio da tre a cinquein vista del dispendio fisico a cui saranno chiamati i calciatori se i campionati dovessero riprendere. Le partite sarebbero a ritmo serrato e ciò impone maggiore attenzione al problema. A riferirlo è il Messaggero, che riporta il testo di una nota diffusa dalla Federazione. «La sicurezza dei giocatori è una delle priorità della. A questo proposito, una delle preoccupazioni è che la frequenza delle partite possa aumentare il rischio di infortuni. Di fronte a ciò e di questa sfida unica da affrontare, quella della realizzazione delle competizioni d’accordo con i calendari previsti, lache venga permesso un maggior numero di». Ora dovrà essere l’Ifab, unico organismo abilitato a modificare le regole, a dare il ...

