La Fase 2 e i diritti Lgbt negati: l’Italia non è la famiglia del Mulino Bianco (Di lunedì 27 aprile 2020) La scorsa settimana parlando dei nuovi reality di Netflix scrissi che stava rinascendo la Democrazia Cristiana. I concorrenti, infatti, avrebbero vinto solo se non avessero instaurato alcun tipo di contatto fisico tra di loro: niente baci, carezze, rapporti. Ora il nostro premier ha proposto un upgrade a questo ritorno alla mai dimenticata DC e ci racconta che, nella tanto attesa Fase 2, potremo visitare solo i congiunti. Come direbbe Marlon Brando nel Padrino: “A famigghia sopra ogniccosa”. Appena ho realizzato quello che Conte ci ha detto ho subito pensato alla storia (raccontata anche su queste pagine) di Alessia, abbandonata completamente dalla sua famiglia di origine nel momento in cui ha cominciato il suo percorso di transizione. Quella stessa famiglia che ha deciso di dedicarle dei manifesti funebri col nome di Alessio. Non devo raccontarvi io quante storie ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 aprile 2020) La scorsa settimana parlando dei nuovi reality di Netflix scrissi che stava rinascendo la Democrazia Cristiana. I concorrenti, infatti, avrebbero vinto solo se non avessero instaurato alcun tipo di contatto fisico tra di loro: niente baci, carezze, rapporti. Ora il nostro premier ha proposto un upgrade a questo ritorno alla mai dimenticata DC e ci racconta che, nella tanto attesa2, potremo visitare solo i congiunti. Come direbbe Marlon Brando nel Padrino: “A famigghia sopra ogniccosa”. Appena ho realizzato quello che Conte ci ha detto ho subito pensato alla storia (raccontata anche su queste pagine) di Alessia, abbandonata completamente dalla suadi origine nel momento in cui ha cominciato il suo percorso di transizione. Quella stessache ha deciso di dedicarle dei manifesti funebri col nome di Alessio. Non devo raccontarvi io quante storie ...

