Intesa Sanpaolo, via libera a bilancio. Assemblea approva aumento a servizio OPS UBI (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo, tenutasi a “porte chiuse” per l’emergenza coronavirus e regolarmente costituitasi con la partecipazione del 52,25% del capitale per il tramite del rappresentante designato, ha dato il via libera, nella parte ordinaria, al bilancio d’esercizio 2019 della Capogruppo e destinazione dell’utile a riserva. NOMINE – L’Assemblea ha approvato la nomina, quale Consigliere di Amministrazione, di Andrea Sironi, che resterà in carica fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, e nominato Consigliere di Amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione Roberto Franchini, in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica Corrado Gatti, per la restante parte del mandato PIANO REMUNERAZIONE E ... Leggi su quifinanza Intesa Sanpaolo - accreditati oltre mille prestiti fino a 25mila euro

