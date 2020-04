Il virologo Silvestri: "Il virus è in ritirata, ma che si estingua è poco probabile" (Di lunedì 27 aprile 2020) “Possiamo dire che il virus è in ritirata, e che stiamo andando lentamente, ma fermamente, verso la fine della prima ondata”. Lo scrive su Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta e fondatore insieme al collega Roberto Burioni del Patto trasversale per la scienza. Il post, a commento dei dati di ieri sera, sottolinea soprattutto “il quattordicesimo giorno consecutivo di calo del numero totale dei pazienti in terapia intensiva (TI) per COVID-19 in Italia. Siamo ora scesi a 2.009, quindi ormai meno della metà del picco, che è stato il 4 aprile scorso a quota 4.068. Da notare anche che, al momento del picco, i ricoveri in terapia intensiva rappresentavano il 14.2% del totale dei ricoveri ospedalieri, mentre oggi sono solo il 9.4%. Questo dato suggerisce una potenziale riduzione di gravità di COVID-19. Da ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - una “pillola di ottimismo” dal virologo Guido Silvestri : “Il virus è in ritirata - ora ci attendono 3 possibili scenari”

