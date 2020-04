“Il litigio con Allegri e lo scambio con Balotelli”, l’attaccante si racconta (Di lunedì 27 aprile 2020) Forse la carriera di Robert Acquafresca è stata al di sotto delle aspettative, buone esperienze ma senza riuscire ad esplodere definitivamente. Adesso l’attaccante ex Cagliari si racconta in un’intervista, come riporta Gianluca Di Marzio. Sulla ripresa: “non vorrei che per la troppa fretta si facesse qualche passo sbagliato. Ma credo che ormai tutti vogliano ripartire. Alcune squadre non hanno un centro sportivo all’avanguardia, e questo potrebbe metterebbe un po’ in difficoltà le società”. Allegri – “All’inizio, dopo aver perso 5 partite consecutive, abbiamo avuto una litigata. Avevo fatto degli spezzoni, non ero riuscito ad incidere. Lui aveva portato delle idee che non si adattavano bene alla squadra. Ma poi ci siamo detti quello che dovevamo dirci. Era comunque una persona piacevole. Facevamo le ... Leggi su calcioweb.eu Bonolis svela i suoi veri rapporti con Laurenti : “Il litigio…?” (Di lunedì 27 aprile 2020) Forse la carriera di Robert Acquafresca è stata al di sotto delle aspettative, buone esperienze ma senza riuscire ad esplodere definitivamente. Adesso l’attaccante ex Cagliari siin un’intervista, come riporta Gianluca Di Marzio. Sulla ripresa: “non vorrei che per la troppa fretta si facesse qualche passo sbagliato. Ma credo che ormai tutti vogliano ripartire. Alcune squadre non hanno un centro sportivo all’avanguardia, e questo potrebbe metterebbe un po’ in difficoltà le società”.– “All’inizio, dopo aver perso 5 partite consecutive, abbiamo avuto una litigata. Avevo fatto degli spezzoni, non ero riuscito ad incidere. Lui aveva portato delle idee che non si adattavano bene alla squadra. Ma poi ci siamo detti quello che dovevamo dirci. Era comunque una persona piacevole. Facevamo le ...

