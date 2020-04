Gino Sorbillo, parla il cugino Luciano: “Fa sciacallaggio pubblicitario mentre la gente è in cassa integrazione. Chiediamo scusa” (Di lunedì 27 aprile 2020) Ha chiesto che fosse reso possibile il delivery in Campania andando ospite in molte trasmissioni tv. Poi però, nonostante sia stato concesso, Gino Sorbillo ha deciso di non farlo. La cosa è abbastanza stramba e così Giornalettismo ha contattato il cuGino Luciano Sorbillo. “Ha pianto in modo incredibile, ha accusato De Luca che è un grande governatore. Lui e il Sindaco hanno agito così per voler attaccare il ruolo del Governatore. I pizzaioli napolatani mai avrebbero autorizzato Gino Sorbillo a parlare a nome dei pizzaioli napoletani. La pressione nei confronti del governatore è stata allucinante. Noi sappiamo fare le pizze e quello dobbiamo fare, lui ha voluto sostituirsi anche ai medici e ai politici”. Il pizzaiolo poi spiega: “Lui ha chiesto il delivery poi ha annunciato di non attuarlo, addirittura commentando sotto la ... Leggi su ilfattoquotidiano Luciano Sorbillo contro il cugino Gino : “Suo è sciacallaggio pubblicitario” - i pizzaioli propongono anno fiscale bianco

Luciano Sorbillo contro il cugino Gino: “Suo è sciacallaggio pubblicitario”, i pizzaioli propongono anno fiscale bianco

Luciano Sorbillo ha attaccato il cugino Gino e parlato ai nostri microfoni delle difficoltà del settore pizzeria lanciando proposte per uscire dalla crisi: "Ci vuole anno fiscale bianco, perderemo il ...

