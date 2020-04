Eleonora Brunacci Di Vaio | «Il futuro dei nostri figli»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Sto bene. Quando c’è la salute c’è tutto, in questi mesi ne abbiamo davvero capito il significato». Eleonora Brunacci Di Vaio, 31 anni, alla più classica domanda di questi giorni di quarantena risponde così. Avvocatessa, influencer (appena finita al primo posto della classifica nazionale digital dei family creator), ha sposato lo storico fidanzato Mariano Di Vaio, imprenditore e l’influencer, nel settembre 2015. Insieme hanno tre figli (tutti maschi: Nathan Leone, venuto al mondo nel novembre 2016, Leonardo Liam, nato nel giugno 2018, e Filiberto Noah, ultimo arrivato nel settembre 2019), e hanno deciso di restare a vivere a Perugia. Scelta che mai come oggi non rimpiangono: «Si sta in giardino, giochiamo con i bambini, continuiamo a lavorare (anche lei si occupa dell’azienda d’abbigliamento fondata dal marito, la NoHow). Da casa e ci occupiamo dell’e-commerce».