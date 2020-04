Coronavirus | F Sala | ‘fede rappresenta più di una scritta su una Costituzione’

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – “Con la medesima sicurezza con cui alcune attività produttive riprendono, non è possibile autorizzare alcune cerimonie religiose? Se le misure di sicurezza sono uguali o superiori a quelle di attività che riaprono, perché no? Anche perché la fede, credere, è qualcosa di importante e forseun po’ di più che una semplicesu una Costituzione”. Così il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio, interviene, nella diretta per fare il punto sull’emergenzasull’ipotesi che in Lombardia la fase 2 possa prevedere il via libera ad alcune funzioni religiose. L'articolo: F., ‘fedepiù di unasu una Costituzione’ proviene da Ildenaro.it.