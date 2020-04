Conte in Lombardia “difende” la Fase 2: no condizioni per tornare a normalità (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – Per la prima volta dallo scoppio dell’emergenza coronavirus, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, visita la Lombardia: prima tappa la Prefettura a Milano, dove si è recato rigorosamente con la mascherina, per incontrare il Prefetto di Milano, Renato Saccone, il Sindaco Giuseppe Sala, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, neo Presidente di Confindustria. “La mia presenza qui in Lombardia avrebbe creato intralcio nella Fase più acuta dell’emergenza sanitaria”, ha risposto così a chi gli domandava perchè non si fosse recato prima nella zona d’Italia più duramente colpita dalla crisi. Il giorno dopo il nuovo DPCM che di fatto allenta ma non elimina le restrizioni dopo il 4 maggio, non sono, infatti, mancate le critiche di quanti hanno rimproverato al Governo di ... Leggi su quifinanza Giuseppe Conte dice che se fosse arrivato prima in Lombardia sarebbe stato d’intralcio

Conte in Lombardia : «Non ci sono le condizioni per tornare alla normalità. Sulle messe lavoriamo a protocollo con la Cei»

