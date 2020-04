Congiunto è stata la parola più cercata su Google nelle ultime 24 ore

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) Una serie di dubbi hanno assalito gli italiani subito dopo la conferenza stampa del Premier Conte in cui ha illustrato la Fase due. Due appunto i punti più oscuri su cui le persone hanno avuto necessità di chiarimenti. Innanzitutto quello legato alle visite presso i “congiunti”. Per Repubblica, non essendo tutti noi dei fini linguisti, subito dopo il termine della conferenza, la“congiunti risultava essere la più rionline proprio per capire chi fossero. Solo i genitori e i nonni? Anche gli zii e i cugini? Alla fine il Governo ha chiarito che per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. L’interpretazione del governo ha ora dato una prima risposta ma nei prossimi giorni verrà emessa una circolare e verranno aggiornate le risposte alle domande ...