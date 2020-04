Borracce più moda che sostanza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 aprile 2020) (Roma, 27 aprile 2020) - Gli italiani scelgono leperché sono oggetti di tendenza e rispettano l'ambiente; in pochi però sono realmente consapevoli su come utilizzarle. E' quanto emerge da un'indagine UNC. Roma, 27 aprile 2020 - L'81.7% dei cittadini considera l'uso della borraccia “più alla” rispetto alle bottigliette in PET. Non solo: il 61.6% degli intervistati utilizza la borraccia principalmente perché non inquina l'ambiente. C'è poi il tema della salute: con il 73.2% degli intervistati che indica la borraccia come maggiormente salubre rispetto alla bottiglietta. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da Euromedia Research per Unione Nazionale Consumatori sul tema dell'utilizzo delle. Per i risultai completi vai sul sito “Nell'ultimo anno abbiamo assistito ad una crescente diffusione delle...