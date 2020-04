Leggi su studiocataldi

(Di lunedì 27 aprile 2020) Cos'è ilStoria ed evoluzione delUsi delCos'è ilTorna su Il terminenel linguaggio comune è utilizzato per definire la carta di debito che viene utilizzata sia per effettuare i pagamenti di beni e servizi che per prelevare contanti agli sportelli abilitati. In realtàè un marchio registrato di proprietà dellas.p.a che da più di trent'anni gestisce uno dei circuiti di pagamento più diffusi in Italia.però non è solo un marchio e una società. Il termineinfatti è utilizzato soprattutto per definire la carta di debito del circuito, che viene rilasciata dalle banche che hanno ottenuto la licenza das.p.a.Storia ed evoluzione delTorna su La prima carta che opera nel circuitonasce...