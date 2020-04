Altafini: «Pelè è il migliore ma non capisce di calcio. Cosa faccio? Stiro, sono bravo a stirare» (Di lunedì 27 aprile 2020) Il campione italo-brasiliano che ha militato in serie A nel Napoli e nel Milan ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo in cui ha riconosciuto in Pelè il miglior calciatore di tutti i tempi Il migliore di tutti i tempi? «Pelé ha raggiunto la perfezione. Ha giocato con entrambi i piedi allo stesso modo e, in modo eccellente, è stato bravo di testa. L’ho visto giocare. Ha segnato molti gol e in ogni modo …» Adesso invece il migliore è Messi «Il miglior giocatore del mondo. Ho letto un’intervista di Pelè che ha affermato che Cristiano Ronaldo è oggi il migliore al mondo. Pelé è il migliore di tutti i tempi ma non capisce il calcio. Cristiano Ronaldo è stato costruito fisicamente. Messi è nato così, essendo un genio. Segna i goal con enorme ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 aprile 2020) Il campione italo-brasiliano che ha militato in serie A nel Napoli e nel Milan ha rilasciato una lunga intervista al Mundo Deportivo in cui ha riconosciuto in Pelè il miglior calciatore di tutti i tempi Ildi tutti i tempi? «Pelé ha raggiunto la perfezione. Ha giocato con entrambi i piedi allo stesso modo e, in modo eccellente, è statodi testa. L’ho visto giocare. Ha segnato molti gol e in ogni modo …» Adesso invece ilè Messi «Il miglior giocatore del mondo. Ho letto un’intervista di Pelè che ha affermato che Cristiano Ronaldo è oggi ilal mondo. Pelé è ildi tutti i tempi ma nonil. Cristiano Ronaldo è stato costruito fisicamente. Messi è nato così, essendo un genio. Segna i goal con enorme ...

