Ripresa Serie A, Spadafora: “Il 4 maggio allenamenti per sport individuali, non di squadra. Bisogna attendere” (Di domenica 26 aprile 2020) Dopo il piano per la fase 2 illustrato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Ministro dello sport Vincenzo Spadafora ha parlato della Ripresa del campionato di Serie A ai microfoni di ‘Che tempo che fa’. Questo il suo intervento: “Sono d’accordo con quanto detto da Conte: sono misure proposte da noi come Ministero dello sport. Ottima notizia che riprenda l’attività sportiva e motoria e l’allenamento di atleti professionisti e non professionisti dal 4 maggio: parliamo di tutti quegli atleti che dovranno fare gare di livello nazionale e internazionale. Ma parliamo di sport individuali, non di squadra. Per quelli di squadra dovremo ancora attendere. Dovremo arrivare al 18 maggio in condizione di sicurezza. In questi giorni c’è un tentativo maldestro di presidenti di Serie A di calcio di trasformare la nostra prudenza ... Leggi su calcioweb.eu Ripresa Serie A - Spadafora : «Nulla è scontato»

Comincia anche la fase 2 per il calcio. La Serie A ha cerchiato sul calendario diverse date: il 4 maggio via libera agli allenamenti solitari, mentre per la ripresa di gruppo si va verso il 18 maggio, ...

Comincia anche la fase 2 per il calcio. La Serie A ha cerchiato sul calendario diverse date: il 4 maggio via libera agli allenamenti solitari, mentre per la ripresa di gruppo si va verso il 18 maggio, ...