Lorena Bianchetti, Costanzo rompe il silenzio: “Perfetta per A Sua Immagine” (Di domenica 26 aprile 2020) A Sua Immagine, Maurizio Costanzo su Lorena Bianchetti: “È perfetta per il suo programma” Si parla anche di Lorena Bianchetti sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Nuovo. Nella rubrica dedicata alle domande che i telespettatori rivolgono a Maurizio Costanzo, Francesca da Torino ha infatti detto la sua sulla conduttrice di A Sua Immagine. Dunque Costanzo la risposto, definendo Lorena Bianchetti perfetta per la trasmissione che conduce ormai da tanti anni. Maurizio ha infatti asserito: “Penso che Lorena Bianchetti sia la conduttrice perfetta per il programma di Rai1 A Sua Immagine”. Lorena Bianchetti, spettatrice di A Sua Immagine scrive a Costanzo: “Si è sciolta con la telefonata del Papa” Sul settimanale citato nel primo paragrafo, la signora Francesca, telespettatrice di A Sua Immagine, ha commentato la telefonata che ... Leggi su lanostratv Lorena Bianchetti rompe il silenzio e svela : “Emozionata e commossa”

Italia Si - Lorena Bianchetti lancia un messaggio : "Stavamo correndo troppo"

